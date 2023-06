Inter Miami : Messi pourrait ramener deux anciens du FC Barcelone dans sa valise

Les supporters nostalgiques du FC Barcelone de Messi, pourraient bientôt se retrouver devant leur télévision pour suivre les matchs de l'Inter Miami. En plus de l'arrivée de la Pulga, la franchise Floridienne de MLS envisage maintenant d'attirer deux anciens coéquipiers de Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets, qui ont récemment quitté Barcelone. Cette opportunité est très intéressante pour le club de David Beckham, qui souhaite réunir ces deux anciens coéquipiers du septuple Ballon d'Or, avec lesquels il entretient de bonnes relations.

Bien que rien ne soit encore finalisé, des discussions sont en cours. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Busquets est proche de rejoindre l'équipe américaine, d'autant plus qu'il a déjà investi dans l'immobilier de la ville en même temps que Messi. Malgré l'intérêt de l'Arabie saoudite, le milieu de terrain préfèrerait les États-Unis. De son côté, Alba est déjà en négociations actives avec l'Inter Miami, d'après les informations de Fabrizio Romano. Le latéral gauche intéresse également les Saoudiens, mais il prendra encore quelques semaines pour prendre une décision. Quoi qu'il en soit, le “rêve américain” s'offre aux deux anciens catalans, qui savent exactement qui contacter en cas de doute.

