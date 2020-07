Insolite : La fille de Serena Williams devient actionnaire d’un club de football

#NWSL is coming to the City of Angels 🤩

Expansion group hails from Hollywood, technology, venture, media and sports sector, including fourteen former @USWNT players: https://t.co/iRVQdNRQw2 pic.twitter.com/Wza7AjLTLD



— NWSL (@NWSL) July 21, 2020

Eva Longoria et Natalie Portman sont aussi dans le coup

C’est un nouveau pas en avant pour le football féminin. La National Women’s Soccer League (NWSL), le championnat nord-américain, a annoncé l’intégration d’une nouvelle franchise dès 2022. Celle-ci sera basée à Los Angeles et deviendra la onzième formation à rejoindre la Ligue créée en 2012. Pour l’instant, l’équipe californienne est surnommée «Angel City» et ne dispose d’aucun nom officiel. Celui-ci devrait ainsi être révélé plus tard dans l’année.Particularité de la franchise, elle est portée par un groupe majoritairement constitué de femmes et co-dirigé par l’actrice Natalie Portman. De nombreuses personnalités figurent également parmi les autres investisseurs. Parmi elles, on retrouve notamment Eva Longoria, Jessica Chastain, Jennifer Garner ou encore Serena Williams et sa fille Olympia, âgée de… 2 ans. Par conséquent, cette dernière devient la plus jeune propriétaire connue d’un club sportif professionnel. De plus, ce n’est pas la première fois que Serena Williams investit dans une franchise de sport. En effet, l’icône du tennis féminin détient déjà une petite part des Miami Dolphins, en NFL. Pour sa fille, en revanche, il s’agit d’un premier pas dans le monde des affaires.