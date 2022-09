Incarcéré, Mathias Pogba refait surface et charge lourdement son frère

Mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, Mathias Pogba apparaît une nouvelle fois assis, seul, habillé d'un t-shirt noir et lisant à haute voix plusieurs messages imprimés sur des feuilles de papier. Il explique que ces énigmatiques vidéos, ainsi que plusieurs messages publiés sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi, ont été enregistrés et que leur publication a été programmée dans le cas de figure où il ne serait "plus en liberté". Mathias Pogba, 32 ans, y poursuit ses accusations envers son frère cadet Paul, 29 ans, qui avait déposé plainte le 16 juillet auprès du parquet de Turin dans cette affaire restée secrète jusqu'à la publication fin août de premières vidéos de l'aîné. Ce dernier entre un peu plus dans les détails des faits qu'il reproche à Paul Pogba, notamment vis-à-vis de sa famille. Il attaque également frontalement Rafaela Pimenta, la conseillère du milieu de la Juventus Turin.

Contactée par l'AFP, l'agence de Rafaela Pimenta n'avait pas répondu dans l'immédiat. Mathias Pogba revient également sur le sujet de la sorcellerie, expliquant que son frère aurait tenté de marabouter son coéquipier en sélection Kylian Mbappé, en marge du match retour de Ligue des champions 2019 entre le Paris SG, club de Mbappé, et Manchester United, le club anglais où évoluait Pogba. Outre Mathias Pogba, quatre hommes ont été mis en examen notamment pour extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle, et ont été placés en détention provisoire dans cette affaire rocambolesque. Entendu par les enquêteurs sur des faits de séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, Paul Pogba a raconté avoir été piégé par des amis d'enfance armés de fusils d'assaut. Il avait avancé l'hypothèse que son frère agissait "sous la pression" de personnes voulant lui soutirer de l'argent. Le champion du monde 2018 est actuellement en convalescence après s'être fait opérer à un genou début septembre. Sa participation au Mondial-2022 en novembre au Qatar est incertaine.