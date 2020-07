Imbula débarque à Stoke City : La fin du Mercato en direct

23h47 : Prêté par Chelsea à Stoke City, Marco Van Ginkel fait les frais de l'arrivée d'Imbula puisque le milieu néerlandais a été envoyé pour six mois au PSV Eindhoven. Plus d'infos.

23h40 : Stoke City vient de s'offrir Giannelli Imbula (FC Porto) contre environ 25 M€. Le milieu franco-belge a paraphé un contrat jusqu'en 2021 avec les Potters. Plus d'infos. #scfc delighted to confirm the signing of Giannelli Imbula from Porto for £18.3m - https://t.co/lkLqlVUn9F pic.twitter.com/8B5LvfdzGN — Stoke City FC (@stokecity) February 1, 2016

22h59 : Le Daily Mail explique que le probable retour de Radamal Falcao à l'Atlético Madrid bloque le départ de Loïc Rémy vers Leicester. Plus d'info.

22h56 : Charlton, 23ème de Championship, a fait coup double ce soir en recrutant en prêt Rod Fanni (Al-Arabi) et Yaya Sanogo (Arsenal). Plus d'infos. INCOMING | The Former France international joins from Quatari side Al-Arabi SC --> https://t.co/PxMCnAOzm6 #cafc pic.twitter.com/uSM6ED5FsF — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) February 1, 2016

21h57 : C'est officiel, Marseille a trouvé son attaquant ! Il s'agit de Steven Fletcher (Sunderland). Le buteur écossais de 28 ans est prêté à l'OM pour les six prochains mois. Plus d'infos. Welcome Steven Fletcher ! #MercatOM

→ https://t.co/Lb571PFRjY

#TeamOM pic.twitter.com/vFZEaRi8pk — Olympique Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2016

21h37 : Denis Cheryshev a été cédé jusqu'à la fin de la saison à Valence par le Real Madrid. Plus d'infos. OFICIAL | #BenvingutCheryshev ➡ https://t.co/tsFbc5T2uS pic.twitter.com/pombhlWqBq — Valencia CF (@valenciacf) February 1, 2016

20h29 : L'arrivée de Steven Fletcher à l'OM est imminente. La Provence affirme que l'attaquant écossais est à Marseille et a passé avec succès sa visite médicale. Plus d'info.

20h19 : Le Daily Telegraph annonce que Radamel Falcao serait actuellement à Madrid. Le Colombien pourrait terminer la saison du côté de l'Atlético Madrid. Plus d'info.

19h58 : Abdoulaye Doucouré file finalement à Grenade. Acheté aujourd'hui par Watford, le club anglais a décidé de le prêter en Espagne. Plus d'info.

19h05 : Giannelli Imbula va rebondir à Stoke City. Le milieu du FC Porto a été acheté 25 M€ par les Potters selon des informations de RMC. Plus d'info.

18h53 : Jimmy Cabot (21 ans) a été présenté à la presse cet après-midi par Lorient. L'ancien attaquant de Troyes a signé pour quatre ans et demi avec les Merlus, pour une indemnité de 1,6 M€. Jimmy Cabot a été présenté à la presse aujourd'hui. Bienvenue au @FCLorientOff Jimmy ! pic.twitter.com/ZnUYPHgS65 — FC LORIENT Officiel (@FCLorientOff) February 1, 2016

18h32 : Abdelhamid El Kaoutari (Palerme) effectue son retour en France. L'ancien défenseur de Montpellier a été prêté avec option d'achat au Stade de Reims. Plus d'info.

16h54 : Annoncé un temps à Marseille, Seydou Doumbia (28 ans) prend la direction de l'Angleterre et de Newcastle. Le joueur de la Roma a été prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Magpies, avec une option d'achat fixée à 9 M€. Plus d'infos.

16h19 : Véritable flop de la saison olympienne, Lucas Silva, prêté par le Real Madrid à l'OM, devrait terminer l'exercice 15-16 à Anderlecht révèle La Provence. Plus d'info.

14h10 : Pep Guardiola entraînera bien Manchester City la saison prochaine ! Les Sky Blues l'ont annoncé sur leur site officiel. Le technicien catalan remplacera Manuel Pellegrini à compter de cet été. #mcfc club statement February 1 2016.



Read: https://t.co/WQpS2BNRm5 pic.twitter.com/hyHNW3hfdZ — Manchester City FC (@MCFC) February 1, 2016

13h29 : Mathieu Debuchy revient en Ligue 1. Le latéral droit d'Arsenal va être prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Girondins de Bordeaux. Plus d'infos.

11h08 : Après les venues de Morgan Amalfitano et Rony Lopes, Lille va bénéficier du renfort d'Eder (Swansea) selon L'Equipe. L'international portugais n'a pas trouvé le chemin des filets avec le club gallois en 13 matchs joués. Plus d'infos.

10h58 : Selon nos informations, Abdoulaye Doucouré (Rennes) est en route pour s'engager avec le club anglais de Watford (10ème). #InfoMercato @abdoudoucoure8 quitte le @staderennais il est en route pour Watford il va s'engager dans la journée ! #Mercato #Transfert — Julien Chaput (@Julienchaps) February 1, 2016

9h23 : En quête de renforts offensifs, Marseille aurait coché les noms de Peter Odemwingie (Stoke) et Steven Fletcher (Sunderland) selon L'Equipe. Odemwingie, international nigérian de 34 ans, ne joue pas à Stoke, tandis que l'Ecossais Fletcher se serait déjà mis d'accord avec le club marseillais.

9h12 : Malgré l'arrivée d'Alberto Paloschi (Chievo), Bafétimbi Gomis ne devrait pas quitter Swansea cet hiver. Selon Wales Online, le club gallois a décidé de bloquer le départ de l'international français vers Newcastle, alors qu'un transfert de 9 millions d'euros avait été évoqué. Plus d'infos.

8h36 : Ça va bouger à Séville ! Denis Cheryshev n'a pas trouvé sa place dans l'entrejeu du Real Madrid et Zinédine Zidane a lui-même confirmé qu'il y avait de grandes chances pour que le milieu russe soit de nouveau prêté. Plus d'infos.