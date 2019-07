ICC: La Juventus prend le meilleur sur l'Inter

Trois jours après avoir chuté contre Tottenham (2-3), la Juventus retrouvait ce mercredi l'Inter Milan pour le compte de l'International Champions Cup. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité au terme du temps réglementaire (1-1), Cristiano Ronaldo (68e) faisant oublier le csc de Matthijs de Ligt (10e), ce sont donc les tirs au but qui ont départagé les deux pensionnaires de Serie A.

Et si Adrien Rabiot a manqué sa tentative, ce sont bien les Piémontais qui se sont montrés les plus adroits dans cet exercice (4-3), avant un dernier match programmé contre l'Atlético de Madrid le 10 août prochain. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Colchoneros sont justement restés muets face à Gualadajara (0-0), avant de l'emporter aux tirs au but (5-4), malgré l'exclusion précoce de Marcos Llorente (24e), arrivé cet été du Real Madrid. De son côté, le Bayern Munich a dominé l'AC Milan (1-0) , grâce à un but de Leon Goretzka juste avant le repos (45e+3).