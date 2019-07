ICC: Arsenal facile contre la Viola

Arsenal a parfaitement négocié son premier match de l'International Champions Cup, compétition estivale devenue désormais incontournable dans la préparation des plus grands clubs européens. Opposés à la Fiorentina, les Gunners n'ont éprouvé aucune difficulté à s'imposer (3-0).

Le jeune attaquant Edward Nketiah a signé un doublé (15e et 65e), et c'est Joseph Willock qui a scellé le score en fin de partie (89e). Les Français Alexandre Lacazette dans les rangs londoniens, et Valentin Eysseric et Christian Koffi côté florentin, ont participé à cette opposition.