Jamais avare de bons mots et de formules qui font mouche, Mourad Boudjellal s'est une fois de plus illustré ce mardi. Fraîchement devenu propriétaire du Hyères FC, club de National 2, l'ancien boss du RC Toulon a pris le temps de se familiariser avec le style de jeu pratiqué à ce niveau. Un football qu'il juge très différent de la Ligue 1 par exemple, ou même de la Serie A.



Et c'est justement en évoquant l'une des stars du championnat italien, que Boudjellal a mis en avant le niveau de National 2 : "C'est un championnat atypique. Ce n'est pas celui des petits ponts. Tout peut se passer. Il faut des joueurs qui soient calibrés pour ce championnat et qui savent où ils mettent les pieds. J'ai l'intime conviction que si vous mettez (Cristiano) Ronaldo en National 2, il va faire trente minutes, et le reste à l’hôpital."