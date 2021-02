Hyères (N2) : Nicolas Anelka, officiellement directeur sportif

🇫🇷 Bienvenue à notre nouveau directeur sportif Nicolas Anelka



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Welcome to our new sports director Nicolas Anelka



🇪🇸 Bienvenido a nuestro nuevo director deportivo Nicolas Anelka



🇮🇳 निदेशक निकोलस अनेल्का



🇨🇳 歡迎來到我們的新體育總監



Cette fois, c'est fait. Nicolas Anelka est bien de retour aux affaires dans un vrai poste à part entière. Ce mercredi, l'ancien star du foot anglais notamment, a officiellement rejoint le Hyères Football Club, une formation qui évolue en National 2 dont le championnat est pour le moment toujours suspendu. En revanche, l'international français (69 sélections, 14 buts) n'est pas là pour rechausser les crampons mais bel et bien en tant que directeur sportif du club varois. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le club fait part de sa satisfaction quant à son arrivée. « Du haut de ses 41 ans, Anelka est d'ores et déjà un jeune directeur sportif sans doute encore beaucoup joueur dans sa tête. Ainsi, il aura davantage de facilités à comprendre ce que peuvent ressentir ses joueurs et donc adapter son dialogue en conséquence. C'est avec beaucoup de fierté et de respect que la grande famille du Hyères FC accueille un professionnel de la stature de Nicolas Anelka. Respect immédiat ! »Cette annonce vient s'ajouter à celle intervenue mardi, de l'intronisation de Mourad Boudjellal en tant que président du club. L'ancien boss du RC Toulon s'était fait dans l'idée d'intégrer l'univers du football français, d'abord en étant associé à une tentative de rachat de l'Olympique de Marseille puis du SC Toulon. Finalement, le sexagénaire s'est rabattu sur Hyères en National 2 et avait besoin de personnalités fortes pour montrer l'ambition de son projet. Nicolas Anelka, officiellement retraité depuis quelques années après avoir porté les maillots de douze formations différentes, s'était fait relativement discret même s'il assurait des piges au poste d'entraîneur adjoint de temps en temps. Sa dernière activité en rapport avec le football en France est une mission de conseil et d'encadrement des jeunes au centre de formation de Lille.