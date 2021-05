L'histoire n'aura pas duré bien longtemps entre le Hyères FC et Nicolas Anelka. Intronisé directeur sportif du club au mois de février, l'ancien du Paris Saint-Germain a quitté ses fonctions ce mardi, la faute à la crise sanitaire ayant stoppé net les championnats amateurs. Privé de sa tête de gondole, Mourad Boudjellal a rapidement pris la parole.



Dans les colonnes de Var Matin, le patron du Hyères FC est d'abord revenu sur les raisons du départ de Nicolas Anelka : "C'est compliqué dans ce contexte de confinement et de crise sanitaire. On n'arrivait pas à bosser. Nicolas réside entre la Belgique et Dubaï. C'est vraiment compliqué pour voyager. En un mois et demi, il n'a pu venir que deux-trois fois de suite."

Un nom connu

Puis, Mourad Boudjellal a parlé du successeur d'Anelka : "Ce départ fait partie de la vie d'un club. (...) Cela ne change rien à mon projet. (...) Pour remplacer Nicolas, ce sera aussi un nom connu. Vous savez, je ne vais pas changer." Le Hyères FC devrait donc bientôt faire encore parler de lui.