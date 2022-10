Higuain : ''Le football, un monde toxique''

L'Inter Miami FC (Major League Soccer) est donc le dernier club de la carrière professionnelle de Gonzalo Higuain. Que fera l'avant-centre argentin après avoir mis les crampons de côté à la fin de l'année ? Il s'est est expliqué dans une interview à Goal.com.



"Peut-être que j'aimerais explorer le monde de la cuisine, jouer de la guitare ou apprendre l'anglais, mais je n'ai pas l'intention de rester dans le football, du moins à court terme", a confié le joueur de 34 ans. C'est un monde qui devient de plus en plus toxique chaque jour et je ne m'y vois plus." Le natif de Brest a inscrit 16 buts cette saison en 27 matches disputés dans le championnat nord-américain. Gonzalo Higuain a porté les maillots notamment de la Juventus, Naples, du Real Madrid, Chelsea ou encore de l'AC Milan.