Henry : "Je veux être numéro 1"

"Prenez-moi pour un fou si vous voulez, mais j’aime le football et je pense encore que je peux être un grand entraîneur." Thierry Henry s’est exprimé pour la première fois dans la presse, au journal britannique The Telegraph, sur son passage de seulement trois mois sur le banc de l’AS Monaco, du 13 octobre 2018 au 24 janvier 2019. Sa première expérience en tant qu’entraîneur principal a été un échec cuisant, avec 4 petites victoires en 20 matches.

Le champion du monde 98 n’en veut pas aux dirigeants de l’AS Monaco. "Tu gagnes ou tu apprends et j’ai beaucoup appris. Si j’avais su que je n’avais que trois mois, j’aurais peut-être agi différemment, mais j’essayais de travailler pour le futur et le faire en si peu de temps est très difficile. Je ne me plains pas et je peux seulement dire merci à tout le monde, mais pour construire une histoire et quelque chose pour le futur, cela prend du temps", affirme ainsi le technicien de 42 ans.

Henry est donc prêt à reprendre du service: "Mon téléphone n’a pas sonné durant quatre mois et puis soudainement j’ai eu cinq appels. Soit ce n’est pas ce que je cherchais, soit c’était pour un poste de numéro 2. C’était très intéressant, mais je ne peux pas laisser mon staff de côté. J’ai des gens qui ont arrêté de travailler pour moi. Je ne serai pas numéro 2 car je veux être numéro 1". Et il prévient, il ne veut pas "que ce soit facile". Avis aux clubs intéressés.