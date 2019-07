Hazard à la place de Ronaldo sur la jaquette de Fifa 20

Après Cristiano Ronaldo lors des deux dernières années, c’est Eden Hazard qui figure sur la jaquette de Fifa 20. L’ailier belge affiche fièrement son (nouveau) maillot du Real Madrid. "Pas mal pour un gamin qui vient d’un petit village en Belgique", s’amuse-t-il sur ses réseaux sociaux.

Virgil van Dijk est mis en avant sur la couverture de l’édition "Champions".

A noter que "CR7" (avec tous ses coéquipiers de la Juventus) rejoint Lionel Messi parmi les ambassadeurs du concurrent PES.

Back on the cover of @EASPORTSFIFA! Not bad for a lad from a small village in Belgium! #FIFA20 #brainelecomte pic.twitter.com/RNGXlwuoxf