Habib Beye va rester au Red Star

Habib Beye n’ira pas plus haut. Alors que le technicien français était cité comme possible futur entraîneur du FC Sochaux ou encore d’Amiens, son profil n’a finalement pas été retenu par les deux formations de Ligue 2. De ce fait, Beye sera encore l’entraîneur du Red Star l’année prochaine et honorera ainsi sa dernière année de contrat avec le club audonien. Le pensionnaire du Stade Bauer l’a annoncé ce samedi matin sur son compte Twitter.

Depuis sa nomination en tant que coach principal à la place de Vincent Bordot, l’ancien défenseur de l’OM ou encore de Newcastle a conduit le Red Star à une 11e place puis une troisième place cette saison. Il tentera cette fois de ramener le Red Star en Ligue 2.