Guinée: Ranieri dans la short list

Le poste d'entraîneur de la Guinée est libre depuis le limogeage de Paul Put, suite à la défaite du Syli national en huitièmes de finale de la dernière CAN. Une short list de 17 candidats est encore en course. Et Claudio Ranieri en fait partie.

Le site de la BBC rapporte que l'Italien est notamment en compétition avec Georges Leekens (qui a coaché la Belgique, l'Algérie et la Tunisie), Paulo Duarte, Florent Ibenge ou encore Didier Six. La Fédération guinéenne de football a de son côté indiqué que Ranieri serait auditionné ce jeudi, du côté de Conakry.