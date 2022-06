Guinée : Mady Camara tend la main

Plus appelé en équipe nationale de Guinée depuis décembre 2021, Mady Camara a manqué la CAN en début d'année au Cameroun. Le milieu de terrain de l'Olympiakos est revenu sur cette mise à l'écart du Syli national, sous les couleurs duquel il a évolué à 21 reprises. « Bien sûr que ça me manque, comme ça peut manquer à tout joueur qui rêve de représenter sa nation. Mais le plus important est de voir l’équipe nationale s’améliorer de jour en jour. En ce qui me concerne, je dois faire en sorte de revenir et de retrouver mes coéquipiers, a déclaré Mady Camara à RFI. Je suis vraiment déçu de ne pas figurer en équipe nationale mais ce sont les choix du coach et je respecte ses choix. Et je vais continuer à encourager mes coéquipiers en sélection pour qu’ils soient performants à chaque match. »

« Pourquoi est-ce que je ne répondrais pas ? »

Relancé sur l’existence de tensions avec le sélectionneur Kaba Diawara, l’ancien de l’AC Ajaccio s’inscrit en faux. « Je ne pense pas qu’il y a des tensions entre le sélectionneur et moi. Parce qu’avant d’être sélectionneur, il a été là pour moi. On s’appelait tout le temps et il me donnait des conseils. Maintenant qu’il est sélectionneur, je ne pense pas qu’il va y avoir des tensions. Je le redis : le plus important désormais, c’est de continuer à travailler. Et s’il m’appelle, pourquoi est-ce que je ne répondrais pas à son appel, pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs ? » Sanctionné officiellement pour avoir séché un rassemblement à l'automne 2021, Mady Camara a fait sa dernière apparition internationale le 12 octobre dernier face au Maroc (1-4).