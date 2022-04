Guinée : Kaba Diawara sur la short-list

Kaba Diawara va-t-il se succéder à lui-même sur le banc de la Guinée ? Arrivé au terme de son engagement, le sélectionneur sortant s'est porté candidat et a vu son dossier retenu par le comité de normalisation en charge de la Fédération guinéenne de football. L'ancien attaquant aura pour concurrents Morlaye Soumah, ex-défenseur de Bastia et du Syli national, Lappé Bangoura, déjà en poste entre 2016 et 2018, et Moussa Théa.

Le nom de l'heureux élu sera connu après la réunion d'une commission dédiée le 20 avril prochain.