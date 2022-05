Guinée : Kaba Diawara prospecte en Europe

Confirmé au poste de sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara s'est mis sans tarder au travail en vue des prochaines échéances du Syli national. Parmi les missions de l'ancien attaquant, la prospection parmi les joueurs, binationaux ou non, évoluant en Europe. Dans cette optique, le technicien de 46 ans effectue ces jours-ci une tournée sur le Vieux Continent. Celle-ci l'a conduit à Toulouse, où évoluent Issiaga Sylla mais aussi le jeune défenseur Bafodé Diakité. Ce dernier se serait montré intéressé, selon un communiqué de la FGF.

Le sélectionneur s'est également rendu à Valence, où évoluent Mouctar Diakhaby, qui a déjà donné son accord, et Ilaix Moriba. Thierno Barry (Ténérife) figure également parmi les joueurs suivis. « Le sélectionneur de l’équipe nationale de Guinée poursuivra sa tournée et rencontrera d’autres joueurs en France, en Belgique et dans d’autres pays européens. Cela dans le but de trouver des joueurs capables de renforcer les rangs du Syli National afin de construire une équipe de plus en plus compétitive », précise ce communiqué. A suivre.