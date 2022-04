. Comme s'il n'était jamais parti, l'ancien joueur du PSG candidat à sa succession, a obtenu les faveurs de la Commission technique chargée de recruter le. Diawara a été préféré à ses compatriotes Mohamed Kanfory Bangoura, Morlaye Soumah et Moussa Thea, qui étaient aussi sur la short-list du comité de normalisation.L'ancien attaquant de l'OGC Nice. C'est lui qui a conduit la Guinée à la dernière CAN avec une élimination en huitièmes de finale. Son contrat ayant pris fin à l'époque, Diawara a de nouveau été sollicité pour diriger le match amical face à l'Afrique du Sud en mars dernier (0-0). Cette fois, il va signer un nouveau contrat avec des objectifs bien précis. A commencer par la qualification de la Guinée pour la CAN 2023. Les éliminatoires de la compétition démarrent au mois de juin prochain avec le Syli national dans un groupe composé également de l'Égypte, du Malawi et de l'Éthiopie.