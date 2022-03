Guerre en Ukraine : Platini demande à Poutine de "stopper les tirs et les bombardements"

Ex-UEFA President Michel Platini issues a direct plea to Vladimir Putin for Russia to stop the bombing of Ukraine.

Yet to hear any message from FIFA President Gianni Infantino to his friend Putin pic.twitter.com/YOH3sLrrgg



— Rob Harris (@RobHarris) March 2, 2022

"La vie humaine n'a pas de prix"

Michel Platini a également son avis sur la guerre en Ukraine. Le vainqueur de l'Euro 1984 avec les Bleus s'est adressé directement à Vladimir Poutine, le président russe, avec qui il a "souvent discuté football et sport". Dans un texte relayé par l'agence de presse AP, Platini a apporté son soutien au peuple ukrainien en cette période horrible. "Je veux dire à mes amis ukrainiens, tous ces super hommes et femmes que j'ai rencontrés dans ma carrière, de footballeur ou d'entraîneur, combien je suis de leur côté, avec mon cœur et mes pensées en ces heures d'horreur et de souffrance. J'admire leur courage et leur unité., a-t-il écrit.Après avoir adressé son soutien aux Ukrainiens, l'ancien footballeur français, désormais âgé de 66 ans, a eu des mots envers Vladimir Poutine. "J'appelle le président russe, Vladimir Poutine, avec qui j'ai souvent discuté football et sport, à stopper les tirs et les bombardements en Ukraine, et mettre fin à cette agression afin d'initier un réel dialogue diplomatique sans délai en faveur de la paix", avant de conclure :