Guangzhou: Cannavaro, une drôle de mise à l’écart...

Alors que le Guangzhou Evergrande est leader de la Chinese Super League à trois journées de la fin, Fabio Cannavaro a été écarté de son poste d’entraîneur.

Le club cantonnais a annoncé que le technicien italien était attendu au siège du groupe Evergrande pour une formation en "culture de l’entreprise". Le propriétaire Xu Jiayin serait mécontent de la gestion du club ainsi que de l'élimination en demi-finales de la Ligue des champions asiatique contre Urawa, la semaine dernière.

Les médias chinois affirment que le Ballon d’or 2006 sera prochainement limogé, d’autant que Zheng Zhi, le capitaine emblématique de l’équipe, âgé de 39 ans, est désormais en charge de l’entraînement…

According to sources in China, Fabio Cannavaro has been sacked after the 2:2 draw with Henan though the decision is announced in a way 'Fabio Cannavaro will attend Evergrande Corporate Culture Learning Session Tomorrow'. Sources also reveal Xu Jiayin is irritated by the result. pic.twitter.com/ortn2ryeBm