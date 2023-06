Griezmann : la clause de son contrat qui relance tout

Antoine Griezmann, qui a effectué un retour réussi à l'Atlético Madrid l'année dernière après une période difficile au FC Barcelone, continue de s'épanouir sous la direction de Diego Simeone. Ses performances cette saison sont impressionnantes, avec 16 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Il se sent bien dans la capitale espagnole et n'a pour l'instant pas l'intention de partir.

Une clause qui change tout ?

Cependant, selon les informations de nos confrères de L'Equipe, il a été révélé que Griezmann possédait une clause libératoire de 25 millions d'euros, négociée par son entourage, ce qui constitue une somme relativement modeste compte tenu de sa valeur sur le marché. Cependant, aucune action concrète n'a été entreprise jusqu'à présent. Griezmann a exprimé son souhait de terminer sa carrière aux États-Unis et aurait eu des discussions avec des acteurs de la Major League Soccer, à New York la semaine dernière. Cependant, il devrait rester en Europe pour les prochaines années, attirant ainsi l'attention de nombreux clubs. Il est probable qu'il reste à l'Atlético Madrid, mais il pourrait également être courtisé par d'autres équipes.