Grêmio : en feu, Luis Suarez claque un triplé pour son premier match avec le club brésilien

Énorme Luis Suarez ! Cette nuit, l'attaquant international uruguayen a joué son premier match avec le club brésilien du Grêmio Porto Alegre et il a tout simplement été éblouissant. Auteur d'un triplé, l'ancien attaquant de Liverpool, de Barcelone ou encore de l'Atletico de Madrid a épaté et a prouvé qu'il a toujours faim sur les terrains. Lors d'un match de Supercoupe régionale face à Sao Luiz, l'attaquant de 35 ans a permis à son équipe de l'emporter 4 buts à 2 grâce à son magnifique triplé. Buteur à la 4e, la 30 et la 38e minute, il s'est en plus permis d'inscrire un triplé assez rapide avant d'être remplacé en seconde période.

Luis Suarez auteur d'un triplé

Aperçu en larmes lors de l'élimination de l'Uruguay en phase de poules de la Coupe du monde fin 2022, Luis Suarez a retrouvé le sourire au Brésil lors de son premier match avec le Grêmio. Ovationné par le public avant le coup d'envoi, l'attaquant star du club a fait chavirer les supporters de bonheur grâce à ses trois buts. Après le match, l'attaquant de 35 ans a d'ailleurs estimé qu'il s'agissait de ses meilleurs débuts sous de nouvelles couleurs à égalité avec ceux réalisés en septembre 2020 avec l'Atletico de Madrid, contre Grenade et un match où il avait inscrit un doublé. Ayant signé pour deux saisons avec le club brésilien, Luis Suarez risque de faire grandement plaisir aux supporters du Grêmio s'il poursuit sur sa lancée.