Grèce : Victimes de violences, les arbitres se mettent en grève

Les arbitres de Superleague Elláda, première division grecque de football, commencent dès la prochaine journée, soit les 4 et 5 janvier, une grève illimitée. Les officiels veulent voir les violences à leur encontre prendre fin. Alors que le mouvement était prévu à partir des 11 et 12 janvier, celui-ci a été avancé en raison des derniers événements qui ont eu lieu en marge de Volos - Olympiakos (0-0) ce dimanche. Plusieurs supporters munis de pétards se sont rendus devant le domicile d'un des arbitres de la rencontre pour l'intimider. C'en est trop. « Notre patience est terminée », déclarent-t-ils avant de réclamer « respect et compréhension » dans l'exercice de leur travail. Ils souhaitent que les intimidations, les critiques des clubs et les rapports et sanctions concernant leurs décisions sur le terrain cessent.



L'an dernier à la même période, une grève avait déjà été lancée par les arbitres grecs. Visés par des violences, les officiels réclamaient que justice soit faite suite à l'agression dont a été victime l'un des leurs. Alors qu'il sortait de son domicile dans la ville de Larissa, Thanasis Tzilos a été pris à parti par quatre individus. L'arbitre avait reçu plusieurs points de suture à la tête et souffrait de blessures aux jambes.