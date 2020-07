Grèce : L'Aris Salonique prêt à accueillir Mario Balotelli ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ SPORTIME 💣🧨

L’Aris Salonique a-t-il les reins assez solides pour Balotelli ?

Mario Balotelli est-il sur le point de prendre une nouvelle fois tout le monde à contrepied ? Celui qui a déjà évolué dans trois championnats européens, l’Italie, l’Angleterre et la France, pourrait faire ses valises pour en découvrir un quatrième et assez exotique de surcroît. Libre de tout engagement après la fin amère de son retour à Brescia, dans la région où il a grandi après sa naissance à Palerme, l’ancien attaquant de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille est bien à la recherche d’un nouveau défi à 29 ans. Une volonté qui pourrait le conduire dans les semaines à venir du côté de la Grèce pour une nouvelle tentative de relance d'une carrière qui n'a rien d'un long fleuve tranquille.Selon le média grec Sportime, l’Aris Salonique serait sur les rangs pour s’offrir les services de « Super Mario » en vue de la saison prochaine. Auteur de cinq buts en seize apparitions avec Brescia, qui bénéficie du financement de l’homme d’affaires italien Massimo Cellino, ancien propriétaire du club anglais de Leeds, Mario Balotelli pourrait tenter de retrouver son meilleur niveau au sein du championnat grec alors que le club émirati du Sharjah FC ainsi que l’équipe de MLS du Los Angeles Galaxy, mais également un club de Serie C, ont un œil sur le fantasque attaquant italien. Reste maintenant à voir si l’homme d’affaires grec Theodoros Karipidis, propriétaire du club où a été lancé l’attaquant grec Angelos Charisteas, mettra sur la table une offre suffisamment intéressante pour attirer Mario Balotelli et le convaincre de s'engager.