Golden Soccer Awards : Ronaldo élu joueur du siècle

Dimanche soir, Cristiano Ronaldo a été désigné comme le joueur du siècle sur la période 2001-2020 lors des Golden Soccer Awards, organisés à Dubaï par l’association européenne des clubs (ECA) et celle des agents (EFAA). La star de la Juventus Turin s'est hissée en tête du classement devant Mohamed Salah, Lionel Messi et Ronaldinho. Il est à noter que Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, a été récompensé en tant qu'entraîneur du siècle et le Real Madrid en tant que club du siècle sur la période citée ci-dessus.







Au niveau des récompenses sur l'année écoulée, Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur et son coach au Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, a reçu la même récompense chez les entraîneurs. Sondé sur la nouvelle réalité du football en temps de crise sanitaire, Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi, a reconnu ne pas apprécier évoluer sans spectateurs. "Pour moi, je dois être honnête, jouer dans un stade vide est à mon avis ennuyeux. Nous, les joueurs, respectons tout le protocole et la santé est la chose la plus importante de tous, bien sûr, mais je n'aime pas ça... pour être honnête."

Ronaldo et le futur de son fils : "Je ne lui mettrai aucune pression"

🏆 🇵🇹 Cristiano Ronaldo presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020⁣ Globe Soccer Award, by HH Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council, at tonight’s gala pic.twitter.com/DK3B3My5t6

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Dans son discours, Ronaldo a également évoqué le thème de son fils, Cristiano Ronaldo Junior, âgé de 10 ans et membre de l'académie de la Juventus Turin. "a expliqué le natif de Funchal.