Gold Cup: Le Mexique file en quarts

Victorieux dans la douleur de la Martinique ce lundi (3-2), dans son 3e match de groupe de la Gold Cup, le Mexique a validé son ticket pour les quarts de finale de la compétition.

De son côté, le Canada a fait voler en éclat la défense cubaine pour s’imposer 7-0, grâce notamment au deux triplés de Lucas Cavallini et Jonathan David. Les Canadiens sont eux aussi qualifiés pour la suite de la compétition qui se déroule du 15 juin au 7 juillet, du côté des États-Unis, du Costa Rica et de la Jamaïque.

Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@CanadaSoccerEN finishes their group stage play with a 7-0 win against Cuba!#CANvCUB #GoldCup2019 #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/ALCXWuj2nC