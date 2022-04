Giorgio Chiellini va dire "Ciao" à l'Italie le 1er juin après un match contre l'Argentine

Capitaine de l'Italie lors de la finale de l'Euro contre l'Angleterre, dans ce même stade de Wembley, Chiellini, toujours un pilier de la Juventus, se réjouit à l'avance de pouvoir sortir par la grande porte, dans le stade où il a conquis le plus beau trophée de sa longue carrière. La rencontre, surnommée "Finalissima" et qui oppose le champion d'Europe au vainqueur de la Copa America, aura lieu à la fin de la saison et donc de tous les championnats nationaux et autres Coupes d'Europe.

"Je veux dire au revoir aux Azzurri sur un beau souvenir. Ce sera certainement mon dernier match pour l'Italie", a annoncé Chiellini lundi soir, après la victoire 2-1 de la Juve en Serie A sur la pelouse de Sassuolo. Chiellini, qui a déjà accumulé 116 sélections, ne pourra pas partir sur une dernière Coupe du monde, en novembre au Qatar, car l'Italie a été éliminée en barrages le mois dernier par le Macédoine du Nord.