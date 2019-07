Gignac s'embrouille avec l'entraîneur de Chivas

André-Pierre Gignac et Tomas Boy, l'entraîneur de Chivas, co-détiennent le record du nombre de buts inscrits sous le maillot des Tigres (104). Lors de la rencontre entre les deux clubs, dans la nuit de dimanche à lundi (remportée 2-0 par Chivas), les deux hommes ont eu plusieurs altercations.

The Tomas Boy show vs Gignac



Both are Tigres All-Time top goal scorers with 104.

pic.twitter.com/V9WGtig6Kt — Liga MX DFS (@LigaMXdfs) July 29, 2019

L'entraîneur n'a pas apprécié que l'international français s'en prenne à l'arbitre à l'heure de jeu. Dès lors les échanges entre les deux hommes sont rapidement montés, Tomas Boy réclamant des sanctions à l'encontre du joueur. Après plusieurs minutes, l'arbitre expulse finalement le technicien, qui sort en criant qu'il est toujours le numéro 1 des buteurs de l'histoire des Tigres.

Une explication qui a ensuite continué dans le tunnel des vestiaires et par médias interposés. Dans une interview à ESPN, le coach de Chivas n'a pas hésité à attaquer le niveau du numéro 10 des Tigres. "Il pourra me dépasser en nombre de buts, mais en qualité, je suis à un autre niveau", s'est-il exclamé. Une déclaration qui a poussé l'ancien joueur de Toulouse a publié sur Instagram une photo de son opposant, déclarant: "Je ne suis pas Tigres, je suis Tomás Boy et je suis Rayado (le surnom de l'autre club de Monterrey)."

Reste à savoir si l'altercation va réapparaître après le 105e but d'André-Pierre Gignac...