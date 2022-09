Ghandri, footballeur engagé dans l’humanitaire

Passé par Arles-Avignon, Antwerp ou encore le Slavia Sofia, Nader Ghandri s’épanouit aujourd’hui avec le Club Africain en Tunisie. A 27 ans, le natif d’Aubervilliers est dans la meilleure forme de sa carrière, si bien qu’il est devenu un titulaire avec les Aigles de Carthage. Ghandri a disputé les matchs aller-retour du barrage d’accession au Mondial 2022. Deux matchs durant lesquels l’imposant axial (1m96) a permis à son équipe de ne pas encaisser de but. Mieux, la Tunisie n’a pas encaissé de but lorsque Ghandri est sélectionné (7 capes, 5 titularisations). De quoi très certainement permettre à l’enfant du 18e arrondissement de Paris d’être présent au prochain Mondial et de notamment y défier les Bleus lors du troisième match de poules. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour Ghandri…

Le 27 septembre prochain au Parc des Princes, l’Aigle de Carthage aura un premier test très sérieux avant la grande fête du Mondial : un match amical face au Brésil. Une préparation rêvée pour celui qui croisera le fer avec les Neymar, Vinicius Jr. et autres Richarlison. En attendant ces prochaines échéances, Nader Ghandri continue de s’investir quotidiennement dans une cause qui lui tient à cœur : l’humanitaire. Investi dans la vie de son quartier d’enfance, Ghandri l’est aussi à travers d’association comme par exemple celle fondée par sa sœur, Nadia : NEEYA ONG. Un moyen pour lui d’utiliser sa notoriété pour essayer d’améliorer le quotidien de plusieurs personnes à travers le monde.

« Etre l’ambassadeur de l’association NEEYA est une manière pour moi de donner du sens à ma notoriété, explique Ghandri. Chacun de mes buts et victoires me permettent de diffuser aux quatre coins du monde un message de paix, solidarité et entraide. Nous avons pu concrétiser ce message à travers des actions au service du bien-être des familles démunies en France et en Afrique.» Pour Ghandri, les prochains matchs relèveront donc d’une double importance…