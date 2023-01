Gareth Bale prend sa retraite

"Après une profonde réflexion, j'ai décidé de prendre ma retraite, en club et en sélection." Par ces mots, Gareth Bale (33 ans) a mis fin à son parcours de footballeur. Le Gallois, vainqueur de cinq Ligue des Champions avec le Real Madrid, aura aussi remporté trois Liga avec le club merengue. Formé à Southampton, le natif de Cardiff aura explosé aux yeux du monde sous les couleurs de Tottenham avant de garnir son palmarès en Espagne puis de revenir chez les Spurs avant un dernier contrat au Los Angeles FC. Doté d'une explosivité phénoménal et d'un grand sens du but, Bale aura compilé 111 sélections avec le pays de Galles, qu'il aura mené, lors de la Coupe du Monde au Qatar, pour la première fois en phases finales depuis 1958.

⚽️📊Retour en chiffres sur la carrière de Gareth Bale pic.twitter.com/xvBejpw59w — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2023