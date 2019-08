Garde à Montréal, c'est fini

Rémi Garde semblait si installé, tranquille dans son fauteuil, que la nouvelle a surpris tous les amateurs de sport à Montréal. Sur cette terre où pas grand-chose d'autre ne compte que le hockey et les mythiques Canadiens, l'Impact a tout de même réussi à faire partie du paysage, surtout depuis le passage marquant de Didier Drogba (en 2015 et 2016). Le staff lyonnais, puisque Garde avait aussi emmené avec lui Joël Bats et Robert Duverne, semblait pouvoir faire à peu près ce qu'il voulait en ville, quels que soient les résultats.

Or, l'Impact a donc pris cette décision de limoger Garde, mercredi. Il convient de préciser qu'un autre son de cloche monte chez un nombre certain de supporters, qui ne comprennent pas que la direction ne laisse pas le temps à un profil rare: expérimenté, rôdé à l'Europe et qui parle français. Ce qui ne sera pas le cas de son successeur, déjà désigné, le Colombien Wilmer Cabrera qui vient lui aussi d'être démis de ses fonctions la semaine passée par le Dynamo Houston. De là à penser que le timing de l'un a provoqué la chute de l'autre...

Bats et Duverne partent, pas Vercoutre

L'Impact, sans joueur majeur (Bojan Krkic vient à peine de signer) et après un bon début de saison qui avait projeté le club à la deuxième place de la conférence Est en MLS, est retombé au septième rang - à sept matches de la fin de la saison régulière -, soit le dernier qualificatif sur 12 équipes au total. Ce week-end, les Montréalais menaient 3-0 face à Dallas, puis encore 3-1 à cinq minutes du terme, avant de se faire rejoindre à 3-3. Des sifflets ont été entendus, ce qui est assez rare de la part du sympathique public québécois, surtout envers un entraîneur (ça a pu être le cas, par le passé, envers les dirigeants).

La façon dont le club se comporte sur le terrain nous a mené vers ce changement Kevin Gilmore

"Puisque j’ai un très grand respect pour lui comme personne et comme professionnel, cette décision a été très difficile et longuement réfléchie, assure le patron Kevin Gilmore sur le site de l'Impact. Mais nos insuccès des derniers mois et la façon dont le club se comporte sur le terrain nous ont mené vers ce changement. On espère qu’une confiance nouvelle pourra être insufflée aux joueurs en vue de la dernière ligne droite de la saison, afin d’accéder aux playoffs. Je tiens à remercier sincèrement Garde pour son engagement et son professionnalisme. Je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite." Ce sera probablement avec Joël Bats et Robert Duverne, qui partent avec lui. Mais pas avec Rémy Vercoutre, nouvellement arrivé et qui demeure entraîneur des gardiens.