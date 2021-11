Gabon : Nguema et les représentants de l’ANFPG remis en liberté

Tout est bien qui finit bien pour Stéphane Nguema et les quatre autres représentants de l'ANFPG (Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon), arrêtés mercredi à Bongoville en marge du rassemblement des Panthères du Gabon, où ils étaient venus pour une action de sensibilisation au marasme du football local. L'ancien joueur du Stade Rennais et les quatre autres personnes interpellées ont été remises en liberté dans la matinée.

La FIfPro Africa, émanation continentale du syndicat mondial des joueurs, avait protesté contre ces arrestations, dénonçant sur son compte Twitter "un acte arbitraire et abusif" et demandant "aux plus hautes instances du pays d’agir pour que les cinq délégués soient immédiatement libérés !" C'est donc chose faite. Les problèmes soulevés, relatifs notamment à l'abandon du championnat national depuis deux ans, demeurent entiers.