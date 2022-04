Gabon : Le président de la Fédération réélu sur fond de polémiques

J'y suis, j'y reste ! En poste depuis 2014, Pierre-Alain Mounguengui a été réélu à la présidence de la Fédération gabonaise de football, ce samedi à Libreville. Malgré un bilan critiquable et critiqué, le président sortant a battu son principal challenger, Jérôme Efong Nzolo, avec 18 voix (54%) contre 12 (36%). Les autres candidats (Diedo Ndoumbou, Dieudonné Wayi et Désiré Meba) ayant obtenu chacun une voix.

Une « promotion » de dernière minute

Et pourtant... Dans la semaine, l'ancien arbitre international avait été nommé inspecteur général des services du ministère de la Jeunesse et des Sports en Conseil des ministres. Une promotion considérée comme une mise au placard et refusée dans la foulée par l'intéressé. « Cette nomination est en contradiction avec les dispositions statutaires qui régissent les agents publics de l'État », arguait Mounguengui (64 ans), en vertu du principe de limite d'âge fixée à 65 ans pour ce type de fonctions.



Pierre Alain Mounguengui, désireux de se présenter, à tout prix, a décliné sa nomination par voie d’huissier. Lettre déposée ce vendredi au cabinet du Premier Ministre, à Libreville.

La course à présidence de la FEGAFOOT sera à n’en point douter, une course de fond. #Gabon #FIFA pic.twitter.com/buA4hFHEeJ

— Freddhy Koula (@FreddhyKoula) April 15, 2022

Fin de l'histoire ? Pas tout à fait : dans un courrier du 15 avril, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema, recadrait juridiquement le boss de la Fégafoot, non sans risquer l'accusation d'ingérence. « La nomination en Conseil des ministres relève de la compétence exclusive du président de la République. Par conséquent, je vous exhorte à adresser votre lettre de refus considérée non pas au ministre des Sports mais à l'autorité compétente citée ci-dessus. » Comprendre Ali Bongo Ondimba, le chef de l'Etat auquel Mounguengui, sitôt réélu, a exprimé « toute sa gratitude ». Mais plutôt que le tapis rouge, c'est un tapis vert qui pourrait prochainement se dérouler sous les pas du président réélu.