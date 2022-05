Gabon : Le championnat va reprendre, 2 ans après

Deux salles, deux ambiances au Gabon. D'un côté s'étalent les coulisses peu ragoûtantes (pour user d'un euphémisme) du football, marquées par le « Capellogate », ce scandale de pédophilie qui a poussé la FIFA contre quatre officiels, et l'incarcération du président nouvellement réélu de la Fédération, Pierre-Alain Mounguengui, relaté par votre site ces dernières semaines. De l'autre, le championnat qui va reprendre ses droits la semaine prochaine après plus de deux années d'interruption. D'après un courrier du secrétaire général de la LINAF (Ligue Nationale de Football), Charles Nzego, la première journée du championnat d’élite du football se jouera le samedi 14 mai 2022.

Un nouveau format

Afin de respecter le calendrier de la CAF, les 14 clubs participants ont été répartis en deux poules de sept équipes chacune, selon un format nouveau. La poule A est composée du CF Mounana, de l'AS Pélican, de Bouenguidi Sport, du FC 105, de l'AO Stade Mandji, du Stade Migoveen et de l'Union Sportive d'Oyem. La poule B regroupe l'Akanda FC, l'U.S.B, l'AS Dikaki, le Lozosport, l'AS Mangasport, le Missile FC et le Cercle Mbèri Sportif, dernier champion avant l'interruption. Celle-ci avait été décidée officiellement en raison de la situation sanitaire. La Fégafoot avait alors décidé de ne promouvoir et reléguer aucune équipe.