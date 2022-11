Gabon : La Sierra Leone et le Niger en amical

Enfin du service pour le Gabon. Après deux fenêtres manquées en mars puis en septembre, les Panthères disputeront deux matchs amicaux durant ce mois contre la Sierra Leone et le Niger. Patrice Neveu, le sélectionneur a dévoilé son groupe. On retrouve l'essentiel du groupe qui a disputé la CAN 2021 au Cameroun.

En l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a pris sa retraite internationale, et de Mario Lemina, qui a lui aussi mis la sélection entre parenthèses. Didier Ndong, dont les relations avec les Panthères restent conflictuelles, est bien là, tout comme Denis Bouanga et autres Jim Allevinah ou Aaron Boupendza. En revanche pas de Bruno Ecuele Manga.

Les Panthères affronteront la Sierra Leone et le Niger respectivement le 17 et le 20 novembre lors d'un stage de l'équipe à Antalya en Turquie.