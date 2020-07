Fulham : Knockaert, un Français made in England

Knocks locks in! 🔒



Dans le milieu du football, Anthony Knockaert est actuellement le plus Anglais des Français. En effet, si le natif de Roubaix a été formé dans l'Hexagone, et notamment à Lens et à Guingamp, c'est outre-Manche qu'il est en train de réaliser les plus beaux moments de sa carrière. Après des débuts à l'EAG en National et en Ligue 2, l'ailier droit a rapidement rejoint l'Angleterre où Leicester City, alors en Championship, lui a permis d'éclore au plus haut niveau. Auteur de deux premières saisons intéressantes de 2012 à 2014, le Français n'a cependant pas réussi à s'imposer en Premier League et a préféré tenter de relever un nouveau défi au Standard de Liège.Une expérience de courte durée, à savoir six mois, avant de retraverser la Manche direction Brighton & Hove. Dans le sud de l'Angleterre, Knockaert n'a pas mis longtemps avant de retrouver ses sensations et de s'imposer comme un élément clef des Seagulls. Là encore, le gaucher a connu une ascension en Premier League. Dans l'élite du foot anglais, le Roubaisien a cette fois eu sa chance et a pu réaliser deux saisons pleines avec sa nouvelle formation. Malheureusement pour lui, ses statistiques n'ont guère décollé.C'est sans doute un peu pour ça que Brighton s'est résolu à l'envoyer en prêt à Fulham cette saison. A Londres, le Français a une nouvelle fois beaucoup joué (42 matchs) mais a péché dans la finition seulement avec trois buts et cinq passes décisives au compteur. Pour autant, les pensionnaires de Craven Cottage n'ont pas hésité bien longtemps et ont levé l'option d'achat contre une somme qui pourrait monter jusqu'à 18 millions d'euros, d'après la presse anglaise. Un gros coup de la part des Londoniens qui ont donc prolongé Knockaert jusqu'en 2023.Alors qu'il a déjà vécu deux montées en Premier League, le Français aura l'occasion ce jeudi de s'en rapprocher à nouveau. En effet, alors que Fulham est allé gagner à Cardiff (0-2) en demi-finale aller de la phase finale, les Cottagers ont donc pris une belle option sur la qualification pour la finale qui aura lieu le 4 août prochain. Si Brentford a déjà validé son ticket, Knockaert rêve sans doute de rejoindre à son tour Wembley pour disputer un ultime match qui désignera qui montera en 1ere division. Pour cela, il faudra déjà commencé par confirmer ce jeudi à domicile (à partir de 20h45, sur beIN SPORTS 2).