France-Algérie : Le Graët n’y croit plus

Noël Le Graët, le président de la fédération française de football, a été de nouveau questionné ce vendredi à propos d’un potentiel match amical entre l’Algérie et la France. Confiant auparavant par rapport à la tenue de ce rendez-vous, il l’est désormais de moins en moins. Et il a expliqué pourquoi sur les ondes d’Europe 1 : « Ça fait huit ans que je suis à la Fédération, j’ai toujours souhaité aller à Alger. On n’a jamais réussi à trouver un accord. Le président de la Fédération algérienne le souhaitait, mais je ne suis pas certain que l’État algérien le souhaitait vraiment ».

« Un rêve pour moi d’aller jouer en Algérie » Le mandat actuel du patron de la FFF expire l’année prochaine. Jusqu’ici, il n’a pas exprimé le souhait de se représenter et le fait qu’il juge le temps à sa disposition trop court pour pouvoir mettre en place un match amical face aux champions d’Afrique semble plaider en faveur de son départ prochain. « C’est un rêve pour moi d’aller jouer en Algérie. Je ne sais pas si sur la durée de mon mandat j’aurais le temps. Mais c’est une proposition que j’ai faite à plusieurs reprises aux dirigeants algériens », a-t-il indiqué.



La seule et unique fois où les Fennecs et les Bleus se sont affrontés c’était en octobre 2001 et cela s’était mal terminé. La rencontre n’avait pas pu aller à son terme en raison de l’envahissement du terrain de la part des supporters algériens.