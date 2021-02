Football - Willy Sagnol de retour avec... la Géorgie !

"La haute qualité des échanges avec le Comité (de la fédération) et le potentiel de l'équipe m'a convaincu de tenter ce défi incroyable", a confirmé Sagnol dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l'équipe géorgienne. "Avec beaucoup de travail, de discipline et de volonté, je suis sûr que nous allons écrire ensemble un beau chapitre de l'histoire du football géorgien", a-t-il ajouté, s'exprimant en anglais. A partir de 2013, Sagnol a entraîné successivement l'équipe de France U20, puis espoirs, avant de s'engager aux Girondins de Bordeaux (2014-2016), dont il avait été limogé après des mauvais résultats en mars 2016, en pleine saison.

L'ancien arrière-droit international n'a plus entraîné depuis 2017 et un intérim cette année-là au Bayern Munich. En tant que joueur, il a porté les couleurs de Saint-Etienne (1996/97), Monaco (1997-2000) et du Bayern Munich (2000-2008), joué un rôle clé dans le parcours de l'équipe de France jusqu'en finale du Mondial-2006 (battue aux tirs au but par l'Italie), avant de raccrocher les crampons en 2009, miné par une blessure au tendon d'Achille. Un autre ancien international français, Alain Giresse, a déjà été sélectionneur de la Géorgie, 89e au dernier classement FIFA, en 2004 et 2005.