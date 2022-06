Football - Réflexion autour du hors-jeu semi-automatique à Doha

Par ailleurs, le "Board" devrait valider le principe durable des cinq changements par match et se pencher une nouvelle fois sur les mains dans la surface, sources d'inépuisables polémiques. La Fifa (Fédération internationale) a toujours pour objectif d'appliquer la détection semi-automatique des hors-jeu, testée en février lors du Mondial des clubs, mais son utilisation effective n'est pas encore confirmée. Elle est pour l'instant absente des règlements. Toutefois, l'Ifab ne vas pas décider lundi si le hors-jeu semi-automatique sera utilisé à la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

D'une part, c'est l'organisateur, ici la Fifa, qui choisit. D'autre part, l'arbitrage vidéo est déjà utilisé en Coupe du monde depuis 2018 et il ne s'agirait que "d'un outil additionnel pour le VAR", pas d'une nouvelle règle, précise la Fifa à l'AFP. "Le système du hors-jeu semi-automatique doit encore être évalué avant la prise d'une décision finale", ajoute la fédération internationale. En 2018, l'Ifab avait donné son accord de principe pour le VAR, et c'est seulement quelques semaines plus tard que la Fifa avait décidé de l'utiliser à la Coupe du monde en Russie.