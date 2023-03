Football : Emmanuel Adebayor met un terme à sa carrière de joueur

Clap de fin pour un grand attaquant du football mondial. Ce mardi 21 mars, l'attaquant international du Togo Emmanuel Adebayor a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 39 ans. Celui qui a porté les couleurs de Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham ou du Real Madrid avait connu sa dernière aventure en Europe il y a plus de trois ans. Passé également par la Turquie à Basaksehir et Kayserispor, Adebayor avait ensuite disparu en Europe et il avait notamment décidé de tenter une expérience au Paraguay, sous les couleurs de l’Olimpia Asuncion, mais cela a été un véritable flop.

"Avec des hauts et des bas, ma carrière d'athlète professionnel a été une aventure incroyable. Merci à mes fans d'avoir été là à chaque étape. Je suis très reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu et j'ai hâte de voir ce qui m'attend", a écrit l'attaquant aux 66 sélections avec les Éperviers (29 buts). Elu joueur africain de l’année en 2008 et 12e du Ballon d’or la même année, Emmanuel Adebayor a participé à près de 600 matchs professionnels dans sa carrière, lui qui a marqué plus de 200 buts (toutes compétitions confondues). Finaliste de la Ligue des champions 2004 avec Monaco, il a remporté la Coupe du Roi avec le Real Madrid. C'est donc un clap de fin bien mérité pour le Togolais, qui va désormais entamer une nouvelle étape de sa vie.