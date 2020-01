Florentino Perez rend hommage à Zidane : « Il a tout fait »

Le Real Madrid vient de remporter une nouvelle Supercoupe d'Espagne.« Zidane a tout fait, nous sommes très heureux et nous attendons plus de finales et plus de titres », a louangé le président merengue Florentino Perez au micro de Movistar, lui qui a aussi rendu hommage à l'adversaire : « Je veux féliciter l'Atletico, un digne adversaire dans cette finale ». Perez n'a pas oublié Thibaut Courtois, auteur d'un très bon match : « Nous pensions qu'il (Courtois) était le meilleur gardien du monde et il l'a montré.»: « On ne sait pas ce qui se serait passé, mais il a empêché Morata d'arriver devant le gardien de but, qui aurait pu arrêter le tir. Beaucoup de choses auraient pu arriver. Mais cela nous a permis d'aller aux tirs au but et de gagner la coupe ».