Comme pour la liste des nommés pour le Ballon d’Or, les Français se sont invités en nombre dans celle de la FIFPro en vue de l'élection de son onze de l’année. Kylian Mbappé, Karim Benzema et N’Golo Kanté font partie des 23 joueurs à même d’être choisis le 17 janvier prochain dans cette fameuse équipe-type mondiale. C’est la nation la plus représentée en compagnie du Brésil et de l’Italie.



Ils étaient 55 au départ, mais la FIFPro a choisi de réduire le contingent à moitié à la suite d’un vote. Un vote auquel des jurys en provenance de 69 pays ont participé. « Cela a été fait pour ressembler à une "équipe" réelle, qui, dans les compétitions internationales, se compose généralement de 23 joueurs, a justifié l’instance. Les trois gardiens, six défenseurs, six milieux de terrain et six attaquants ayant obtenu le plus de voix se sont taillé une place dans l'« escouade » du World 11 composée de 23 joueurs. Pour compléter cette sélection d'élite, les deux joueurs de champ restants avec le plus de votes ont été ajoutés ».

⭐️ Here are the 23 nominees for the 2021 Men's FIFA FIFPRO #World11!





By the players, for the players.pic.twitter.com/6lBPAoXlNO



— FIFPRO (@FIFPRO) The winners will be announced on 17.01.2022.By the players, for the players. @FIFAcom — FIFPRO (@FIFPRO) December 14, 2021

Salah et Mahrez parmi les oubliés de la FIFPRO



La plupart des principales stars planétaires figurent dans cette sélection, telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski. Mais, on notera aussi certains absents importants, comme les deux vedettes africaines de la Premier League Riyad Mahrez et Mohamed Salah.



Il s'agit de la 17e édition du onze de l’année. La FIFPRO a créé ce vote réservé aux joueurs en 2005 et a toujours présenté des listes de 55 joueurs. La liste des 23 comprend cette fois 12 joueurs qui ont déjà été cités dans le onze idéal de l’année. Il s’agit d’Alisson Becker, Alexander-Arnold, Alves, Bonucci, De Bruyne, De Jong, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar et Ronaldo. Messi et Ronaldo partagent le record du plus grand nombre de citations dans le onze idéal : ils en ont 14 chacun. Ronaldo est le seul joueur à figurer sur toutes les présélections depuis la création du « World 11 » (17 fois). Messi fait sa 16e apparition, Alves sa 15e. Trois joueurs font leur première apparition dans cette liste élargie, à savoir Ruben Dias, Jorginho et Mendy.



Gardiens de but :

Alisson Becker (Brésil/Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Sénégal/Chelsea FC)



Défenseurs :

David Alaba (Autriche/FC Bayern Munich/Real Madrid CF)

Jordi Alba (Espagne/FC Barcelone)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool FC)

Dani Alves (Brésil/Sao Paulo FC/FC Barcelone)

Leonardo Bonucci (Italie/Juventus FC)

Ruben Dias (Portugal/Manchester City FC)



Milieux de terrain :

Sergio Busquets (Espagne/FC Barcelone)

Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City FC)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC)

Frenkie de Jong (Pays-Bas/FC Barcelone)

Jorginho (Italie/Chelsea FC)

N'Golo Kanté (France/Chelsea FC)



Attaquants :

Karim Benzema (France/Real Madrid CF)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC)

Erling Haaland (Norvège/BV Borussia 09 Dortmund)

Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern Munich)

Romelu Lukaku (Belgique/FC Internazionale Milano/Chelsea FC)

Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone/Paris Saint-Germain)

Neymar Junior (Brésil/Paris Saint-Germain)