Fifa: Wenger, futur directeur technique ?

Selon les informations du New York Times, Arsène Wenger devrait prochainement occuper un poste de responsable technique au sein de la Fifa. Sans club depuis son départ d’Arsenal en mai 2018, le technicien français de 69 ans clamait son désir de retrouver un poste dans le monde du football, comme il l’avait déclaré la semaine dernière au micro de beIN SPORTS: "Ce que je veux, c'est partager ce que je sais et ce que j'ai appris autant que possible dans le jeu"

Le poste de responsable technique à la Fifa était occupé par le Néerlandais Marco van Basten jusqu’en en octobre 2018, puis par le Croate Zvonimir Boban, qui a démissionné ses fonctions de secrétaire général adjoint en juin dernier. Le président Gianni Infantino cherchait une personnalité à installer à ce poste de responsable technique.

L’officialisation concernant Arsène Wenger devrait arriver dans les prochains jours.