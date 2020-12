La FIFA a publié jeudi la dernière actualisation de son classement mondial. Très peu de changements de position sont à noter ce mois-ci, alors l'instance mondiale en profite pour établir son tableau d'honneur de l'année 2020, avec le Top 10 des équipes qui ont engrangé le plus de points durant les douze mois écoulés. Trois nations africaines font partie de ce cercle fermé grâce notamment à leurs bons résultats lors des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la prochaine CAN : la Guinée équatoriale (+31 points), le Burundi (+29) et les Comores (+24).

Les Hirondelles ont d'ailleurs les honneurs du communiqué de la FIFA. "Le Burundi (138eme) collecte 29 points et fait le bond en avant le plus significatif, en grimpant de 13 places", peut-on y lire.