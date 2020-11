Pas de Ballon d'or cette année, mais un prix spécial The Best-Joueur de la FIFA 2020. Si le journal France Football a décidé de faire l'impasse sur cette cuvée en raison du contexte particulier lié à la crise sanitaire et à l'épidémie de Covid-19, la FIFA a quant à elle choisi de remettre son prix, comme elle le fait depuis 2016. Le 17 décembre prochain le nom du lauréat sera donc dévoilé et ce mercredi, la liste des onze derniers joueurs en lice a été rendue publique.



Liverpool est particulièrement bien représenté puisque le champion d'Angleterre en titre comptant quatre nominés : Mohamed Salah, Sadio Mane, Thiago Alcantara et Virgil van Dijk. Derrière, une seule autre formation compte plus d'un nominé et c'est le Paris Saint-Germain qui concoure avec Neymar et Kylian Mbappé. Comme chaque année, Cristiano Ronaldo (Juventus) et Lionel Messi (FC Barcelone) - lauréat du titre en 2019 - sont de la partie.

Qui peut voter ?



Les trois derniers concurrents sont Robert Lewandowski (Bayern Munich) dont le nom est revenu bien souvent si le Ballon d'or avait été maintenu. Complètent la liste Kevin De Bruyne (Manchester City) et Sergio Ramos (Real Madrid). Le nom du successeur de Lionel Messi sera donc connu d'ici trois semaines. La FIFA a indiqué les conditions de l'élection : "Le vote qui permettra de désigner le vainqueur sera effectué par quatre catégories de votants ayant le même poids (fans, journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales). Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront révélés à une date ultérieure et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards."