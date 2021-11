FIFA The Best : Benzema, Mbappé et Kanté parmi les nommés

Les Françaises pas concernées



Qui succédera à Robert Lewandowski ? Si le Polonais est encore en lice pour le trophée FIFA The Best 2021, l'attaquant du Bayern Munich connait désormais ses dix concurrents. En effet, alors que la cérémonie se déroulera le 17 janvier 2022 à Zürich, les nommés sont connus depuis ce lundi.Le Ballon d'Or 2021, qui sera décerné le 29 novembre prochain, devrait donner des premiers indices sur le sujet. Au niveau des gardiens, Manuel Neuer remettra son titre en jeu avec Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy et Kasper Schmeichel. Chez les entraîneurs, Jürgen Klopp va lui laisser son trophée.Après son succès lors de l'Euro 2020, l'Italien semble faire figure de favori, malgré le raté lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Tuchel devrait également être bien placé à l'arrivée. Du côté des féminines, petite sensation avec l'absence de Lyonnaises pour le titre de joueuse de l'année, dans lequel Alexia Putellas (FC Barcelone) semble être la grande favorite après sa belle année.A noter, que les trois finalistes de chaque catégorie seront annoncés début 2022, après un vote en ligne qui se tient jusqu'au 10 décembre. Concernant le Prix Puskás de la FIFA (plus beau but de l'année), il faudra encore attendre un peu.Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho, N'Golo Kanté, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et Mohamed SalahStina Blackstenius, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Magdalena Eriksson, Caroline Graham-Hansen, Pernille Harder, Jennifer Hermoso, Ji So-yun, Samantha Kerr, Vivianne Miedema, Alexia Putellas, Christine Sinclair, Ellen White