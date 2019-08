Fifa, retour à la cas départ ?

Ah, la Suisse, son horlogerie, son chocolat, son secret bancaire et… ses institutions sportives. Par-delà les clichés, qui collent à tort ou à raison à nos voisins helvètes, il est une réalité qui veut que la Confédération soit devenue la terre d’élection des plus grandes institutions sportives mondiales.

Mais si le Comité international olympique (CIO) vient d’inaugurer à Lausanne, fin juin, son nouveau siège, qui réunit - et c’est une grande première – l’ensemble des personnels du mouvement olympique sur un même site, d’autres réfléchissent aujourd’hui à un départ. Parmi ces institutions, la plus puissante d’entre elles, la Fifa, établie à Zurich depuis pas moins de 90 ans (*), envisagerait aujourd’hui un possible déménagement.

90 ans de fidélité à Zurich

Ce projet, initié par le président Gianni Infantino, serait à l’étude, selon le New York Times, qui cite deux sources proches du dossier. La motivation de ce soudain désir d’exil ? Il serait lié à deux difficultés : la première est en rapport avec la législation helvétique, qui rend compliqué le recrutement du personnel non suisse. La seconde ne manque pas de sel, au regard des innombrables scandales, qui ont éclaboussé ces dernières années la Fifa, puisque la culture du secret de la loi suisse serait aujourd’hui jugée comme une entrave à la politique de transparence, dont Infantino se veut le nouveau garant. Il est interdit de rire…

Un tel départ – un retour à Paris, où l’institution a fait ses premiers pas, serait l’une des pistes envisagées – ne serait pas un événement sans conséquence pour la ville de Zurich, comme pour la Suisse, puisque selon une étude de 2015, citée par francsjeux.com, ce n’est pas moins d’un milliard de dollars que rapportent chaque année les institutions sportives, qui ont élu résidence dans le pays et dont la Fifa est l’un des fleurons.

-------------------------------------

(*) La Fifa, créée en 1904 à Paris, a pris ses quartiers à Zurich dès 1932. Pour depuis toujours lui rester fidèle.