FIFA : Le Maroc remonte, le Sénégal retrouve le Top 20

La FIFA a publié vendredi la dernière actualisation de son classement mondial. En zone Afrique, le Sénégal continue de mener la danse, et gagne une place pour intégrer le Top 20 mondial (20eme), devant la Tunisie (26eme, stable) et l'Algérie, championne d'Afrique (31eme, -1). Tenu en échec à deux reprises par la Sierra Leone en éliminatoires de la prochaine CAN, le Nigeria se tasse (35eme, -3) et voit le Maroc revenir à sa hauteur (35eme, +4). L'Egypte (49eme, +3) et le Cameroun (50eme, +3) mettent leurs succès du mois à profit pour retrouver le Top 50 mondial.

Plusieurs nations africaines ont les honneurs du communiqué de la FIFA, pour le meilleur comme pour le pire. La Guinée équatoriale est distinguée comme la "plus grande progression en termes de points (plus 31 points)" et la "plus grande progression en termes de places (plus 10 places)", qu'elle partage avec le Burundi. Battue deux fois par le Nzalang Nacional ce mois-ci, La Libye décroche le bonnet d'âne, cumulant plus grand recul en termes de points (moins 31 points) et plus grand recul en termes de places (moins 9 places).