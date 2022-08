FIFA : L’Afrique se range derrière Infantino

On appelle cela un échange de bons procédés. Présent mercredi à Arusha au 73e congrès de la Confédération africaine de football pour apporter sa bénédiction à la Super Ligue africaine, Gianni Infantino a reçu le soutien qu’il était venu chercher. Seul candidat déclaré à sa propre succession, le président de la FIFA pourra compter sur le soutien de la CAF. Son président et ami, Patrice Motsepe, a affirmé publiquement dans la cité tanzanienne qu’aucune des 54 voix du continent (plus de 25% des 211 associations affiliées, ndlr) ne manquerait à l’Italo-Suisse.

54 voix promises à Infantino

« Nous avons discuté lors de la réunion du comité exécutif qu’en reconnaissance des énormes contributions, de l’engagement et du bilan que vous avez construit en termes d’amélioration du football africain, les 54 nations membres ont pris une résolution pour voter pour vous pour la réélection », a annoncé le milliardaire sud-africain en s’adressant à Gianni Infantino. Porté pour la première fois à la présidence de la FIFA en février 2016, le successeur de Sepp Blatter a été réélu sans opposition en 2019. Un scénario qui semble parti pour se reproduire l’an prochain.