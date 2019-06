FIFA : Infantino réélu par acclamations jusqu'en 2023

C'est sans le moindre suspense, puisqu'il était tout simplement le seul et unique candidat à sa propre succession, que Gianni Infantino a été réélu ce mercredi pour un 2e mandat à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA).

A Paris, où elle est réunie en congrès à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde en France (7 juin-7 juillet), l'instance a plébiscité par acclamations et pour 4 années supplémentaires à sa tête celui qui avait succédé à Sepp Blatter en 2016.

